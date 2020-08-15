"Укрзализныця" просит командование ООС разрешить ж/д сообщение с Авдеевкой

15.08.2020 10:00

Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram канале сообщил, что похоже, удалось добиться запуска поезда Авдеевка-Киев.

"Получил положительный ответ от Министра инфраструктуры Владислава Криклия. «Укрзализныця» готова продлить маршрут поезда Киев-Покровск до Авдеевки.

Теперь дело за командованием ООС - нужно разрешение с их стороны. Уверен, что добро дадут и поезд будет курсировать.

Это очень облегчит передвижение жителей прифронтового города. Ведь, чтобы сесть на поезд, им приходится добираться по бездорожью более 60 км.

То, что еще недавно казалось фантастикой теперь в шаге от реализации. Когда-нибудь мы продлим маршрут этого поезда и до Донецка", - написал нардеп.