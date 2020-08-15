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Возобновил рейсы автобус Харьков – Константиновка
15.08.2020 15:00
С центрального автовокзала Харькова, который расположен на проспекте Гагарина, 22, возобновили курсирование автобусные рейсы Харьков – Константиновка, сообщили Depo.Харьков на предприятии автобусных станций.
Так, с центрального автовокзала автобус будет отправляться в 16:55, с автовокзала №6 (проспект Московский, 299-а) – в 17:30. В Константиновку автобус будет прибывать в 22:14.
Из Константиновки автобус будет отправляться в 11:00, прибывать в Харьков – в 16:30, на центральный автовокзал.
Теги: Харьков, Константиновка, автобус
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