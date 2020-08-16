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В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе
16.08.2020 10:00
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.
С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина. Нарушений перемирия не зафиксировано.
Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, ООС
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