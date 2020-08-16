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Архив - Донецкая область

В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе

16.08.2020 10:00
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В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.
С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина. Нарушений перемирия не зафиксировано.



Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, ООС
 
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