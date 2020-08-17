Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа

17.08.2020 13:00

По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ «Новотроицкое» к Тоту направились 175 человек и 3 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан с Тоту представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно.

На это же время в «Станице Луганской» через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека последовали к временно оккупированной территории Украины.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НЗФ, ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц.

Также обращаем особое внимание на деятельность мошенников в так называемой «серой зоне» перед КПВВ «Станица Луганская», во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно в КПВВ.

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