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Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска
18.08.2020 15:00
Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призывала Путина ввести войска в город, снова баллотируется на местных выборах. Славянск уже увешан рекламными билбордами с ее изображениями, причем все агитационные материалы написаны на русском языке, сообщает Телеканал новостей «24».
В интервью местному интернет-изданию "Карачун" Штепа заявила, что ее кандидатуру на должность городского председателя Славянска на местных выборах 25 октября выдвинул политсовет "Партии мира и развития".
По информации с официального сайта Минюста эта политсила зарегистрирована в Киеве, впрочем, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области нет.
Теги: выборы, Славянск, мэр, Штепа
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