Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ

18.08.2020 13:00

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020. Согласно документу, Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука (по согласию).