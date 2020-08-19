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Архив - Донецкая область

Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО

19.08.2020 09:00
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Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО

 Боевики перекрыла последнюю возможность жителям ОРДО пересечь КПВВ на линии разграничения с Украиной - Станицу Луганскую, сообщают в соцсетях.
"Всех людей, имеющих прописку в ДНР, развернули на КПП ЛНР Станица Луганская и пригрозили штрафом за "незаконное пересечение границы ЛНР и ДНР". Перевозчики, которые предоставляли услуги проезда между ДНР и Станицей и объявлений которых было полно в сети, также отменили все рейсы. Граница между братскими Республиками остается "на замке". Что повлияло на такие действия представителей Луганской Народной Республики? Очевидно то же, что и не дает ДНР открыть нормальный пропуск людей на линии соприкосновения с Украиной - указание свыше", - сказано в сообщении.



Теги: ДНР, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
 
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