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Архив - Донецкая область

В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины

20.08.2020 15:00
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В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины

В "ДНР" местный житель приговорён к 11 годам тюремного заключения "за шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщили в пресс-службе "верховного суда" непризнанной республики.
По данным "следствия", осуждённый был директором одного из предприятий ДНР и регулярно посещал территорию Украины. Во время одной из поездок его завербовали сотрудники СБУ.
Утверждается, что с августа 2017 года по март 2019 года мужчина следил за административными зданиями ДНР, а также установил видеонаблюдение за дорогой Донецк — Горловка. Полученный материал он отправлял украинским спецслужбам посредством программы-мессенджера WhatsApp.



Теги: приговор, предприниматель, шпионаж, ДНР
 
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