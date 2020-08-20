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В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе
20.08.2020 08:00
На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе, сообщает Украинская правда.
Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине.
Теги: Донбасс, разминирование, ТКГ, разведение сил
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