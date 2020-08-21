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Оккупационную администрацию Горловки закрыли на карантин из-за COVID-19
21.08.2020 12:00
Оккупационная администрация Горловки прекратила прием посетителей из-за обнаруженной коронавирусной инфекции у одного из сотрудников, передает, передает Depo.Донбасс.
Об этом террористическим СМИ сообщил так называемый "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько.
"В связи с выявлением у одного из сотрудников администрации города Горловка COVID-19, сообщаю, что администрации города Горловка временно прекращает проведение приемов, предоставление консультативных и других услуг, а здание администрации закрывается для посетителей с сегодняшнего дня до особого распоряжения", — заявил Приходько.
Как отмечается, все сотрудники "администрации" переведены на дистанционный режим работы.
Теги: Донбасс, Горловка, карантин, ДНР, COVID-19
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