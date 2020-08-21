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В оккупированной Еленовке почти дали воду
Работы по ремонту водовода, питающего поселки Еленовка и Молодежное к югу от Донецка, завершены. Об этом сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«19 и 20 августа, силами Волновахского ПУВКХ КП «Вода Донбасса» были проведены ремонтные работы по устранению порыва непосредственно на аварийном участке водовода методом чеканки», – говорится в сообщении.
Уточняется, что вчера вечером водоснабжение населенных пунктов, а также объектов гражданской инфраструктуры должно было быть возобновлено в полном объеме.
Однако сегодня водоснабжение Еленовки было вновь прекращено из-за остановки Великоанадольской фильтровальной станции. Поводом стали плановые работы на объектах ДТЭК, которые питают саму станцию. Их обещают провести за два дня. Кроме Еленовки без воды остался Докучаевск.
Теги: ремонт, водоснабжение, Еленовка
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