В оккупированной Еленовке почти дали воду

21.08.2020 09:00

Работы по ремонту водовода, питающего поселки Еленовка и Молодежное к югу от Донецка, завершены. Об этом сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«19 и 20 августа, силами Волновахского ПУВКХ КП «Вода Донбасса» были проведены ремонтные работы по устранению порыва непосредственно на аварийном участке водовода методом чеканки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что вчера вечером водоснабжение населенных пунктов, а также объектов гражданской инфраструктуры должно было быть возобновлено в полном объеме.

Однако сегодня водоснабжение Еленовки было вновь прекращено из-за остановки Великоанадольской фильтровальной станции. Поводом стали плановые работы на объектах ДТЭК, которые питают саму станцию. Их обещают провести за два дня. Кроме Еленовки без воды остался Докучаевск.