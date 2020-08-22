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В Донецке перекрыли движение в центре города
22.08.2020 10:00
Сегодня, 22 августа движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено в связи с празднованием Дня государственного флага России. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД ДНР".
Уточняется, что ограничение вводится "с 08:00 до окончания мероприятия". В частности, движение перекроют по улице Постышева – от проспекта Комсомольского до проспекта Гурова, а также по проспекту Ильича – от улицы Постышева до кольца в начале Макеевского шоссе.
Теги: Донецк, движение, праздник, ограничение
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