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Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной
23.08.2020 13:00
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин во время поездки в Седово ответил на вопрос об открытии так называемой "границы" ОРДО с оккупированной частью Луганской области, сообщает Трибун.
"Ситуация в республике сейчас стабильная, нам не нужно сейчас что-то ужесточать и вводить какие-то дополнительные меры в отличие от других стран. Для того чтобы нам это сохранить, надо не спешить с открытием границ с Украиной, потому что там с каждым днем увеличивается количество заболевших.
Что касается Луганска, то мы в ближайшее время попытаемся найти точки соприкосновения для того, чтобы без риска для граждан республик они смогли перемещаться. По мере того, как ситуация будет развиваться, дальше будут приниматься решения", – сказал Пушилин.
Теги: Украина, граница, ДНР, ЛНР, COVID-19
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