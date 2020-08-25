Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера

25.08.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера

Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» пройдет в Донецке 30 августа ко Дню шахтера, сообщают местные СМИ.
Афиша мероприятия опубликована на сайте "администрации" города. Отмечается, что концерт начнется в 19:00 в парке имени Щербакова. Вход свободный.
Напомним, что День города Донецка и День шахтера отмечаются в последние субботу и воскресенье лета. В этом году праздники будут 29 и 30 августа, а торжественные мероприятия начнутся уже с 27-го.



Теги: Донецк, концерт, День шахтера, анонс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх