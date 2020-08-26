Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19

26.08.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19

Ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в "ДНР" отменены с 25 августа. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина № 292, сообщают местные СМИ.
Документом признается утратившим силу пункт 14 указа "О введении режима повышенной готовности", согласно которому поручалось обеспечить непрерывность предоставления ЖКУ и услуг связи и запрещалось осуществлять принудительное взыскание задолженности.



Теги: ЖКХ, коммунальные услуги, платежи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх