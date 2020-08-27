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Архив - Донецкая область

На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России

27.08.2020 13:00
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На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России

На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл девяносто восьмой "гуманитарный конвой" из России, сообщает "ДС".
В "ДНР" заявили, что в настоящий момент идет разгрузка на одном из складов оккупированного Донецка. Всего доставлено свыше 60 тонн целевой помощи для учреждений министерства здравоохранения "республики".
В "ЛНР" утверждают, что четыре автомобиля доставили в Луганск 58 тонн медикаментов и медицинского имущества.



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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