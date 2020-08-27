- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России13:00
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов12:00
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1909:00
СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Корреспондент.net.
Арсенал, который обнаружили сотрудники СБУ, был спрятан в заброшенном здании фермы в одном из поселков Волновахского района.
По оперативной информации, тайник был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, которые вышли из района операции Объединенных сил.
Из тайника изъяли 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6.
Также здесь обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат и танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысячи патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления цели и лиц, которые обустроили тайник.
Теги: Донбасс, Волноваха, оружие, СБУ, тайник
- Три жутких схрона нашли на Донетчине
- На Донетчине найден тайник с боеприпасами
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие
- СБУ предотвратила теракт в Мариуполе
- У сообщников бачевского смертника были поддельные паспорта и оружие
- Попался помощник нардепа, расстрелявший в Волновахе офицера СБУ (ФОТО)
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России13:00
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов12:00
- Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине10:00
- Завтра в Украину возвращается жара17:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски13:00
- В Украине новый антирекорд по приросту COVID-1912:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- Украина на месяц закрыла границу для иностранцев09:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19