В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19

27.08.2020 16:00

Сорок шесть новых случаев COVID-19 диагностировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "минздраве республики".

В "ведомстве" также уточнили, что обнаружили короеавирус у четырех человек, прибывших в "республику" из Украины. Остальные контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Кроме того сообщается об одном летальном случае.

С учетом последних данных, в "ДНР" подтверждено 2446 случаев заболевания: выздоровели 1188 человек, 1122 на лечении, умерли 136.

В "ЛНР" с начала эпидемии зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба "министерства здравоохранения ЛНР".

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек.

С начала пандемии медики "республики" зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.