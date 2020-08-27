Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов

27.08.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов

"Минобрнауки ДНР" рассматривает возможность за счет привлечения студентов-педагогов решить проблему нехватки кадров в сфере школьного образования. Об этом заявил "министр образования и науки" Михаил Кушаков, сообщают местные СМИ.
«Сейчас мы готовим мероприятия, чтобы разрешить нашим студентам, как и в России, вести преподавательскую деятельность после третьего курса. С тем чтобы мы могли отправлять ребят в те школы, где у нас не хватает педагогических работников», — отметил Кушаков.



Теги: учитель, студент, вакансии, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх