В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов

27.08.2020 12:00

"Минобрнауки ДНР" рассматривает возможность за счет привлечения студентов-педагогов решить проблему нехватки кадров в сфере школьного образования. Об этом заявил "министр образования и науки" Михаил Кушаков, сообщают местные СМИ.

«Сейчас мы готовим мероприятия, чтобы разрешить нашим студентам, как и в России, вести преподавательскую деятельность после третьего курса. С тем чтобы мы могли отправлять ребят в те школы, где у нас не хватает педагогических работников», — отметил Кушаков.