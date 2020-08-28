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"Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
Предоставление ряда услуг физическим лицам будет приостановлено "ЦРБ ДНР" с 28 августа по 3 сентября в связи с переходом на российские банковские стандарты, сообщают местные СМИ.
На период проведения технических работ будут приостановлены такие услуги: открытие новых, изменение или закрытие старых счетов для физических лиц и заказ платежных карт; перевыпуск, выдача новых платежных карт; выдача изъятых банкоматами ЦРБ платежных карт, а также пересылка карт и перевод счетов из одного отделения в другое.
По дополнительным вопросам предлагают обращаться в колл-центр с 9:00 до 18:00 по телефонам: (062) 206-78-70, (071) 099-50-29, (066) 925-39-64, (062) 206-68-62, (071)099-50-39; по адресу электронной почты: [email protected] или в отделения банка.
Теги: Россия, банк, стандарт, ДНР
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- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
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