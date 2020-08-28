В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»

28.08.2020 14:00

Сегодня ночью произошел пожар в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в окрестностях автовокзала «Южный». Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что пожаром уничтожены и повреждены: металлический распределительный электрощит, документы, потолок над электрощитом, вентиляционный алюминиевый канал, кондиционер. Также в торговом зале закопчены стены на площади 60 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. От МЧС ДНР привлекались десять единиц техники, 30 человек личного состава.