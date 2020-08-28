В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни

28.08.2020 11:00

Оккупационные власти в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает НВ.

Известно уже о двух случаях, где так называемый «суд» вынес смертный приговор.

Как отмечается в докладе, управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области.