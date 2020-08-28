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Архив - Донецкая область

В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия

28.08.2020 16:00
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В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия

По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня с 27 июля вражеские подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также имеют место и неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, НВФ, ООС
 
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