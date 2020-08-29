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Архив - Донецкая область

«ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса

29.08.2020 10:00
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«ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса

«ПриватБанк» рассылает клиентам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщения с требованием предоставить документы, подтверждающие фактическое нахождение на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».
В сообщении уточняется, что верификация необходима «для дальнейшего осуществления валютных операций: SWIFT-платежей, срочных денежных переводов, пополнения валютных счетов и тому подобное».
Чтобы подтвердить фактическое проживание / пребывание на подконтрольной Украине территории, в банк необходимо предоставить один из документов:

  • справку переселенца (справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица);
  • справку или выписку из Единого государственного реестра о месте жительства или временном пребывании;
  • справку из жилищно-эксплуатационной конторы или жилищно-строительного кооператива;
  • договор о купле-продаже жилого дома (квартиры) или аренде жилого помещения на территории Украины;
  • справку, выданную уполномоченным лицом лечебно-профилактического или лечебного учреждения.


Теги: ПриватБанк, переселенец, справка, верификация
 
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