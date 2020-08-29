- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения. Об этом заявил главарь донецких террористов Денис Пушилин, передает Цензор.НЕТ.
Так, донецкие террористы обвинили украинскую сторону, что та якобы занимается "активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия".
"В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений", - заявил Пушилин.
По его словам, акт об этом должен быть составлен в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и утвержден миссией ОБСЕ.
"Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере", - пригрозил Пушилин.
Теги: Украина, Донбасс, ультиматум, ДНР, ВСУ
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ
- У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу
- Украина готова отключить оккупированному Донбассу еще и воду: у Гройсмана выдвинули жесткий ультиматум в адрес "Л/ДНР"
- В "ЛДНР" не осталось предприятий, которые работают в украинском правовом поле - Тука
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-1915:00
- Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака13:00
- КСУ отменил ограничение зарплат чиновников11:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- Завтра в Украину возвращается жара17:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ