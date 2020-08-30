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Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
30.08.2020 11:00
Первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только ОРДЛО, сообщает СТРАНА.ua.
"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", - заявил Фокин.
Теги: Донбасс, особый статус, ТКГ, Фокин
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