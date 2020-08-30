Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте

30.08.2020 12:00

В День города и День шахтера во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке будет бесплатным проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе городской "администрации".

Так, бесплатным сделают проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости. При этом курсирование транспорта будет осуществляться в обычном режиме. Такая норма будет действовать только 1 день.