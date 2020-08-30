Главная / Новости / Донецкая область / Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
Последние новости раздела
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
30.08.2020 12:00
В День города и День шахтера во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке будет бесплатным проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе городской "администрации".
Так, бесплатным сделают проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости. При этом курсирование транспорта будет осуществляться в обычном режиме. Такая норма будет действовать только 1 день.
Теги: Донецк, проезд, плата, отмена, День шахтера, общественный транспорт
Читайте также:
- Горловские перевозчики вернулись к старым тарифам
- В Донецк возобновили частичный проезд
- В сельскохозяйственных ярмарках Донецка поучаствовали более полутысячи предприятий
- Кобзон везде успевает: вчера гулял в Луганске, сегодня вместе с Захарченко получил незаслуженные "награды" в Донецке
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- В Донецке из-за карнавала закроют для проезда центр города
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"15:00
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»14:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября17:00
- В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа13:00
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В Кривом Роге открыли памятник погибшим под Иловайском10:00
- Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5000 гривен09:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-1915:00
- Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака13:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия