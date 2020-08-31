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Архив - Донецкая область

Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан

31.08.2020 11:00
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Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан

Пользователи соцсетей опубликовали ответы "штаба" ДНР на вопросы по пересечению линии разграничения:
1. Нужно ли разрешение штаба теперь на въезд в ДНР через РФ, с пропиской в ДНР? (раньше всем кто подписал бумагу - нельзя было).
Ответ: Въезд всем подписавшим бумагу в порядке очереди подачи заявления только через Еленовку.
2. Есть студенты, школьники (с сопровождающими лицами) и преподаватели ДНР, застрявшие в ЛНР / Украине. Возможны ли гумкоридоры к 1.09?
Ответ: Гумкоридоры только в установленные дни, дополнительные пока нет. Студенты между ДНР/ЛНР пересекают по предъявлению студбилета, из Украины - звонят в учебное заведение и списками учебное заведение передает на штаб, такие письма рассматриваются в первую очередь, это касается студентов. По школьникам процедура стандартная, т.к. едут с сопровождением.
3. Если есть работа на территории ДНР, но прописка украинская. Это является основанием для въезда в ДНР или нет. Каковы шансы получить разрешение.
Ответ: Такие обращения рассматриваются, должна быть актуальная справка с места работы приложена к заявлению.
5. Можно ли к обзвону на Вайбер - добавить текстовое оповещение "вам дано разрешение тогда-то". Многие просто не успевают брать трубку, а потом не знают как выяснить включены ли они в списки.
Ответ: При прозвоне списков звонят по многу раз, это не один звонок. На вайбер звонят в редких случаях. Рекомендация: указывать несколько контактных номеров.
6. Возможно ли включить наличие недвижимости на тер-ии ДНР в перечень веских причин для въезда?
Ответ: Хороший вопрос, но при этом прописка стоит в паспорте украинская и человек будут кататься туда-сюда перенося COVID. При указании этой причины и прикрепленных документах были случаю пересечения. Поэтому пусть подают документы и ожидают.
7. Возможен ли индивидуальный подход при обсервации пенсионеров очень преклонного возраста (80+) хотя бы?
Ответ: К сожалению, пока не планируется.
8. Есть ли возможность пропускать без списков тяжелобольных или онкобольных людей, которые проходят лечение на Украине, после процедур (химиотерапия) один раз в три недели, снова въезжать домой в Донецк и выезжать, если это лечение является основным, паллиативным.
Ответ: При наличии всех необходимых справок штаб выпускает и впускает людей на лечение.



Теги: ответ, Еленовка, штаб, ДНР, КПВВ, COVID-19
 
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