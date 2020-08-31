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Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области
Полицейские усиливают меры пропускного режима на территорию Донецкой области с целью недопущения увеличения случаев инфицирования COVID-19, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе, передает Остров.
«С 1 сентября полиция Донетчины усиливает меры безопасности на всех стационарных и мобильных блокпостах, которые находятся на территории области. Введены дополнительные превентивные меры и контроль за соблюдением карантинных ограничений. Пересечение блокпостов будет осуществляться через определенные командующим ООС меры безопасности», - говорится в сообщении.
В нарушение правил карантина полицейские будут реагировать в соответствии с действующим законодательством.
С начала карантина правоохранители региона составили 571 административный протокол по ст. 443 Кодекса Украины об административных нарушениях (Нарушение правил карантина людей).
Напомним, что на территории Донецкой области продолжает действовать режим безопасности «красный», который введен по распоряжению командующего операции Объединенных сил с 28 марта.
Режим предусматривает ограничения на пересечение линии проведения ООС со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Теги: Донбасс, полиция, блокпост, ООС
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