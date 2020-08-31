Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе

31.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе

В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы. Кроме того, учитывая решение украинского правительства о продлении карантина Командующим определен режим работы контрольных пунктов в условиях противоэпидемических мероприятий, сообщает ГПСУ.
Поэтому для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка». С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.
При планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх