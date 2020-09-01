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31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек
01.09.2020 13:00
Более 200 человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 31 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«За 31 августа на территорию Республики пропущено 25 транспортных средств, 214 человек», — сказано в сообщении. Кроме того, в сторону Украины проехали 17 автомобилей и прошли 107 человек.
Накануне было возобновлено движение через КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка». Пропуск граждан осуществлялся в обе стороны.
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
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