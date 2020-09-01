В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка

01.09.2020 14:00

Передвижное отделение Ощадбанка в Донецкой области на этой неделе будет работать:

01.09 - в г.Авдеевка, ул. Коммунальная, 1 - с 09:30 до 15:00;

04.09 - в г.Авдеевка, ул. Соборная, 28 - с 09:30 до 15:00.