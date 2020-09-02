1 сентября наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

02.09.2020 10:00

По данным штаба ОС, за прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в районе Водяного, зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также вражеские провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где был зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.