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ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе
По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - указывается в сообщении.
Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.
Теги: Донбасс, разминирование, ТКГ, разведение сил
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