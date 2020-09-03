В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб

03.09.2020 16:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 3 сентября, автобус врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает РПД «Донецкие новости».

Как рассказывают люди, авария произошла вблизи бизнес-центра «Центавр Плаза» по ул. 50-летия СССР: водителю автобуса 23-го маршрута стало плохо, и автобус врезался в столб.

Дончане пишут о многочисленных пострадавших. Медики, приехавшие на место, проводили реанимационные мероприятия, водителя забрала «скорая», однако он умер по дороге в больницу. Предварительно, у водителя случился инфаркт.