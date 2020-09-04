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В Макеевке почти двое суток не будет воды
04.09.2020 16:00
В неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области в связи с подготовкой Макеевской фильтровальной станции и объектов водопроводно-канализационного хозяйства города к работе в осенне-зимний период с 00:00 часов 16 сентября 2020 г. и ориентировочно до 19.00 часов 17 сентября 2020 года будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает Макеевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», передает «ДонПресс».
При этом предприятие обращается с просьбой к жителям города Макеевка сделать запас воды и напоминает о необходимости кипячения воды в течение 5-7 минут перед ее употреблением.
Теги: Макеевка, водоснабжение, Вода Донбасса
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