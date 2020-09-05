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Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе
Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских военных в районе поселка Шумы Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов в субботу, 5 сентября, передает Корреспондент.net.
"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)", – говорится в заявлении Пушилина.
Он призвал украинскую сторону "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе".
"Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", – заключил Пушилин и призвал наблюдателей ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.
Теги: Донбасс, перемирие, ВСУ, Пушилин, укрепления
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