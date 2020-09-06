- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО09:00
- На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин08:00
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города17:00
- В Украине ответили на заявление Пушилина09:00
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе15:00
- В Макеевке почти двое суток не будет воды16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября15:00
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ12:00
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб16:00
- ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе09:00
8 сентября в Донецке перекроют центр города
Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено 8 сентября с 15:00 в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР», передает сайт novosti.dn.ua.
Ограничения коснутся таких участков дорог:
— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;
— ул. Постышева — от пр. 25-летия РККА до пр. Театральный;
— бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;
— пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;
— пр. Комсомольский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.
В этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса выходным днем. Вечером состоится концерт российского певца Григория Лепса на площади Ленина.
Теги: Донецк, движение, центр, ограничение
- Центральные улицы Донецка ждет большая "перезагрузка"
- Завтра в центре Донецка будет перекрыто движение транспорта
- В Донецке возобновляется движение автобуса № 30
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Донецких водителей попросили быть осторожными во время матча "Шахтер"-"Динамо"
- В Донецке из-за официальных делегаций перекроют дополнительные улицы
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО09:00
- На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин08:00
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города17:00
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения10:00
- В Украине ответили на заявление Пушилина09:00
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе15:00
- В Макеевке почти двое суток не будет воды16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября15:00
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ12:00
- В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб16:00
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО09:00
- На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин08:00
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города17:00
- Зеленский хочет сделать Харьков "украинской Кремниевой долиной"15:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 cентября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября11:00
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения10:00
- В Украине ответили на заявление Пушилина09:00
- В Украине стартовала кампания местных выборов17:00
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе15:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 cентября
- В Украине ответили на заявление Пушилина
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября
- В Макеевке почти двое суток не будет воды
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города
- С 7 сентября в Украине вводится новое эпидемическое зонирование
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября