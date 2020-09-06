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Архив - Донецкая область

8 сентября в Донецке перекроют центр города

06.09.2020 17:00
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8 сентября в Донецке перекроют центр города

Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено 8 сентября с 15:00 в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР», передает сайт novosti.dn.ua.
Ограничения коснутся таких участков дорог:
— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;
— ул. Постышева — от пр. 25-летия РККА до пр. Театральный;
— бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;
— пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;
— пр. Комсомольский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.
В этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса выходным днем. Вечером состоится концерт российского певца Григория Лепса на площади Ленина.



Теги: Донецк, движение, центр, ограничение
 
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