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В Украине ответили на заявление Пушилина
Утверждения так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина об обустройстве украинской стороной инженерных сооружений в районе поселка Шумы в Донецкой области не соответствует действительности. Об этом в субботу, 5 сентября, заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в соцсети, передает Корреспондент.net.
"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул командующий ООС.
По его словам, в случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев в воскресенье, 6 сентября собирает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина.
"Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы", - сказал он.
Украина будет пытаться предотвратить обстрелы, если же они произойдут, то это станет вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня на Донбассе, подчеркнул глава МИД.
Теги: Пушилин, ООС
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