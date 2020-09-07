Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО

07.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона, передает сайт Новости Донбасса.
«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — сказал он журналистам в Северодонецке.
Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрльными территориями «политическими спекуляциями». «Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы», — подчеркнул он.
Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала «вымывание» гривны с неподконтрольной территории. «Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна — это тоже определенная привязка к Украине», — сказал он.



Теги: Украина, Луганск, торговля, ОРДЛО, ОГА
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх