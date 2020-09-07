Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации

07.09.2020 16:00

Для изменения избирательного адреса внутренне переселенным лицам теперь нужен только паспорт гражданина Украины, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, надо до 10 сентября 2020 года подать соответствующее заявление об изменении избирательного адреса. Заявление об изменении или определения своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме. Внутренне перемещенным лицам никаких документов, подтверждающих место фактического проживания избирателя, прилагать к заявлению не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минреинтеграции напоминают, что еще одна новация Избирательного кодекса – возможность определить свой избирательный адрес, если нет зарегистрированного места жительства.

"Например, это молодые люди с временно оккупированной территории, которые были зарегистрированы в общежитии своего учебного заведения, а после завершения были "выписаны" оттуда и не могут поставить себе отметку о регистрации в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечают в ведомстве.

Заявление об изменении или определении своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме в отделе ведения ГРИ или на сайте https://www.drv.gov.ua/ соответственно.