Главная / Новости / Донецкая область / На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин
Последние новости раздела
- Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час18:00
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках13:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 7 сентября10:00
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО08:00
- Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации16:00
- "ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября14:00
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО09:00
- На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин08:00
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города17:00
На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин
07.09.2020 08:00
6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, сообщает УП.
Кроме того, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.
Теги: Донбасс, гибель, обстрел
Читайте также:
- На Байкале под лед провалился автомобиль — погибли маленький ребенок и двое мужчин
- На шахте "Ольховатская" погибшего горняка нашли в водосточной канавке
- В районе Авдеевки убито три и ранено пять пророссийских боевиков
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
- За полгода на дорогах Донетчины в результате ДТП погибли более 60 человек
- Боевики ДНР продолжают обстрелы Горловки: погиб мирный житель
- Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час18:00
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках13:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 7 сентября10:00
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО08:00
- Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации16:00
- "ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября14:00
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО09:00
- На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин08:00
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города17:00
- Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час18:00
- Зеленский назвал новую дату встречи советников глав "нормандской четверки"17:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
- Михаилу Ефремову огласили приговор15:00
- В РФ заявили о начале поставок вакцины от COVID-19 в регионы14:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках13:00
- У 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс" обнаружили коронавирус12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября11:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 7 сентября10:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 cентября
- В Украине ответили на заявление Пушилина
- Пушилин отдал приказ уничтожить "незаконные" сооружения ВСУ на Донбассе
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках
- "ЛНР" собирается отказаться от украинского водоснабжения
- 8 сентября в Донецке перекроют центр города
- Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации
- "ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО