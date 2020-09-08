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Архив - Донецкая область

Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО

08.09.2020 08:00
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Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно, сообщает LIGA.net.
Он заявил, что его слова вырвали из контекста.
"Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем вот такие справки... Вот я каждое утро получаю их - и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск", - сказал глава ОГА.
Судя по его словам, Гайдай считает необходимым восстановить экономические связи с ОРДЛО в будущем.
"Поэтому в концепции реинтеграции Донбасса в Украине это (восстановление экономического сотрудничества, - ред.) будет действительно полезным. Но только когда мы сделаем определенные шаги в плане дипломатическом; получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас", - сказал он.



Теги: Луганск, торговля, ОРДЛО, ОГА
 
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