Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области

08.09.2020 16:00

На этой неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщает Донбасс SOS.

Донецкая область:

09.09 – с 09:30 до 15:00 – с. Новолуганка, ул. Первомайская, 38

10.09 – с 09:30 до 15:00 – г. Мирноград, ул. Горная, 25

11.09 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдіївка, ул. Соборная, 28

Луганская область:

07.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район

08.09 – с 09:00 до 15:00 – с. Трехизбенка, Новоайдарский район

09.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район

10.09 – с 09:00 до 15:00 – пгт Тошковка-1, Попаснянский район

11.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район.