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Архив - Донецкая область

Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области

08.09.2020 16:00
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Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области

На этой неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщает Донбасс SOS.
Донецкая область:
09.09 – с 09:30 до 15:00 – с. Новолуганка, ул. Первомайская, 38
10.09 – с 09:30 до 15:00 – г. Мирноград, ул. Горная, 25
11.09 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдіївка, ул. Соборная, 28
Луганская область:
07.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район
08.09 – с 09:00 до 15:00 – с. Трехизбенка, Новоайдарский район
09.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район
10.09 – с 09:00 до 15:00 – пгт Тошковка-1, Попаснянский район
11.09 – с 09:00 до 15:00 – г. Золотое, Попаснянский район.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, линия разграничения
 
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