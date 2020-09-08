В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 7 сентября

08.09.2020 10:00

Вчера, 7 сентября, на линии разграничения на Донбассе пропуск в обе стороны осуществлялись через два КПВВ: «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.

По состоянию на 15.00 линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекли 2631 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» на 15.00 пограничники обеспечили пропуск в сторону Донецка 12 автомобилей и 147 человек. А в сторону Украины — 9 автомобилей и 64 человека.