Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках

08.09.2020 13:00

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сообщают о новом виде мошенничества с перевозками в ОРДО. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает DonPress.com.

По их словам, в сети действует группа "перевозчиков", которые предлагают выезд из ОРДО по высокой цене — 20 тыс. руб.

За эти деньги они обешают не только привезти людей, но и якобы удалить их имена из базы, в которую включены все, кто выезжал через гуманитарные коридоры на КПП "Еленовка" и подписал согласие не возвращаться в ОРДО до окончания пандемии.

"На этом "бусе" ехали люди, поверившие, что за 20000 руб. их уберут из базы, и они смогут вернуться домой после подписания бумаги о невозврате. Не верьте в подобные сказки. Будьте внимательны, относитесь критически к любым подобным предложениям от мелких, никому не известных перевозчиков", — пишут дончане.