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Три района Донецка на сутки остались без воды
В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., в Донецке будут остановлены «Кировский» и «Южный» водопроводные узлы. Об этом сообщает Донецкая "городская администрация", передает 62.ua.
Из-за этого, с 8 утра 9 сентября до 8 утра 10 сентября без холодного водоснабжения остались следующие потребители города Донецка:
Кировский район: весь, кроме микрорайона «Текстильщик», поселков «Бирюзова» и «Абакумова», пгт Старомихайловка;
Ленинский район: микрорайоны: «Голубой» и «Звездный»; посёлки «Успеновка» и «Новостройка»; улицы: Куприна, 54-72, Молодежная, 1-9, Героев Панфиловцев, 1-11, Танкистов, Малахова, 1-7а; хутор «Широкий», «Военный городок»;
Петровский район: частный сектор, улицы: Брусничная, Корганова, Гайдара, Борисовых, Комсомола Украины, Гоголя, Глазунова, Готвальда.
Теги: Донецк, ремонт, водоснабжение
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