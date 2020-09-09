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В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения
В Мариуполе в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, передает MRPL.CITY.
Об этом говорится в сообщении ДонОГА. В рамках операции Объединенных сил 10-11 сентября в Мариуполе пройдут плановые учения с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.
«Служба безопасности Украины призывает жителей Мариуполя с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», - отметили в СБУ.
Мариупольцев предупреждают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).
В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, нужно немедленно сообщать в адрес дежурной службы:
- управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - тел. 0629-52-53-94;
- ГУ НП Украины в Донецкой области - тел. 102, 0629-51-98-01.
Теги: Мариуполь, терроризм, учения, ООС
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