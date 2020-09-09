В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения

09.09.2020 17:00

В Мариуполе в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, передает MRPL.CITY.

Об этом говорится в сообщении ДонОГА. В рамках операции Объединенных сил 10-11 сентября в Мариуполе пройдут плановые учения с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

«Служба безопасности Украины призывает жителей Мариуполя с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», - отметили в СБУ.

Мариупольцев предупреждают, что при необходимости передвижения по городу нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, нужно немедленно сообщать в адрес дежурной службы: