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Архив - Донецкая область

Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили

10.09.2020 16:00
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Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили

Намеченная на сегодня инспекция украинских позиций возле поселка Шумы не состоится. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой на Офис президента.
Так, в ОП заявили, что по состоянию на утро сегодняшнего дня от представителей "ДНР" поступил ряд требований, противоречащих друг другу и искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня. В Офисе президента считают, что они "еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".
"Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы ТКГ по безопасности исключительно "единоразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили у Зеленского.
В Офисе президента добавили, что украинская сторона также обращалась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций противника, однако адекватного ответа не получила.



Теги: отмена, ВСУ, инспекция, позиции
 
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