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Архив - Донецкая область

На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов

10.09.2020 15:00
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На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов

Чиновники Государственной миграционной службы в Донецкой области занимались легализацией боевиков так называемой "ДНР", сообщает Корреспондент.net.
Сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов ГМС.
Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина.
Задокументировано, что среди клиентов были чиновники администрации и боевики "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения.
В ходе обысков в офисах миграционной службы силовики изъяли формы, которые были заполнены участниками незаконных вооруженных формирований и хранились в архивах и электронных реестрах.
Выданные представителям "ДНР" бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными по решению суда, отметили в СБУ.



Теги: Донбасс, загранпаспорт, СБУ, миграционная служба, ДНР
 
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